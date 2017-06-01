Programlarını iptal etti
Programlarını iptal etti
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Arkadaşları şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anlattı
Arkadaşları şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ı anlattı
MGK'dan açıklama
MGK'dan açıklama

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı gün ağarınca ortaya çıktı. Düşen helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor. Arazinin tepe kısmında bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçaların alt kısımlara dağıldığı, kopan bazı tellerin ise yüksek gerilim hattında sarktığı belirlendi

Şırnak'ta düşen askeri helikopterin enkazı görüntülendi

Şırnak'ın Şenoba Tugay Komutanlığından kalkışından kısa bir süre sonra yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazı görüntülendi.

Şırnak'ta dün akşam düşen askeri helikopterin bulunduğu alanda olay yeri inceleme ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Olay yerinde, askeri helikopterin yüksek gerilim hattına çarptıktan sonra düşmesi sonucu çıkan yangının izleri ile helikopterin parçalarının bazılarından dumanlar çıktığı görüldü.

Arazinin tepesinde bulunan yüksek gerilim hattına çarpan helikoptere ait parçalar alt taraflara yayıldı.

Helikopterin düştüğü alan ile yüksek gerilim hattı arasında yaklaşık 200 metre olduğu belirlendi. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattındaki tellerinin bir kısmının koptuğu, kopan tellerin bir bölümünün de hattın üstünde sarktığı tespit edildi.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde incelemesi tamamlandı. Kaza kırım ekibinin inceleme yapması bekleniyor.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan, Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih Yakınoğlu da bölgeye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Cougar tipi helikopterin kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düşmesi sonucu 13 asker şehit olmuştu.

Şehit askerler arasında bulunan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın koordinesinde, bölgede terör örgütüne büyük darbe vurulan çok sayıda kapsamlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Tümgeneral Aydoğan Aydın, Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 43 gündür süren operasyonun sevk ve idaresini yürütüyordu.

Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu 28 Mayıs günü incelemelerde bulunmak üzere ziyaret ettiği Kato Dağı bölgesinde karşılamış, Soylu'ya operasyonlarla ilgili bilgi vermişti. Bakan Soylu, daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yürütülen operasyon faaliyetleri hakkında bilgi vermiş, Erdoğan ayrıca Tümgeneral Aydın ile de telefonda görüşmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #helikopter #şehit #şenoba
banner863
İlişkili Haberler
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın annesi, hastaneye kaldırıldı
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın annesi, hastaneye kaldırıldı
Şırnak'taki helikopler kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın Sakarya'da yaşayan annesi Hamide Çoban, oğlunun şehit haberini alınca fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Yarbay Songül Yakut da şehit oldu
Şırnak'ta Cougar tipi askeri helikopter, kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Düşen helikopterde Jandarma'nın ilk kadın komutanı Yarbay Songül Yakut da vardı.
Yıldırım, şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye dileklerini iletti
Yıldırım, şehit Tümgeneral Aydın'ın ailesine taziye dileklerini iletti
Başbakan Binali ve eşi Semiha Yıldırım, şehit düşen 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın terör örgütüne darbe vuran operasyonlar gerçekleştirmişti
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın terör örgütüne darbe vuran operasyonlar gerçekleştirmişti
Şırnak'ın Şenoba beldesinde düşen helikopterde şehit olan 23. Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydın, terör örgütü PKK'ya yönelik 43 gündür yürütülen operasyonun sevk ve idaresini gerçekleştiriyordu.
Şırnak'ta helikopter düştü: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Şırnak'ta helikopter düştü: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı
Şırnak'ta helikopter düştü: Orgeneral Akar Şırnak'a gitti
Şırnak'ta helikopter düştü: Orgeneral Akar Şırnak'a gitti
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti
Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 asker şehit
Şırnak'ta askeri helikopter düştü: 13 asker şehit
Şırnak, Uludere Şenoba bölgesi yakınlarında bir helikopterimiz düştüğü öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) helikopterin düşmesi sonucu 13 askerin şehit olduğunu duyurdu. Düşen helikopterde 1 tümgeneral, 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş bulunuyordu
Önceki Haber
Ukrayna'ya pasaportsuz seyahat bugün başlıyor
Sonraki Haber
Milli Savunma Bakanı Işık programlarını iptal etti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.