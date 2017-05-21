ŞIRNAK'ın Namaz Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından bidon içerisine gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, Namaz Dağı güneyi bölgesinde ihbarı değerlendiren güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından bidon içerisine gizlenen AK-47 Kalaşnikof tüfeği, 6 roket mühimmatı ve 6 sevk fişeği, 10 el bombası, 790 adet 7.62'lik fişek, 3 Kalaşnikof şarjörü, 27 adet 5.56'lık fişek mühimmatı, 21 adet 7.62'lik fişek ele geçirildiği belirtildi. Çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

