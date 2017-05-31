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Şırnak'ta helikopter düştü: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı

Şırnak'ta helikopter düştü: Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Erdoğan'a, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe'de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından kurul üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı.

Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehit askerlere Allah'tan rahmet dilediği, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Cumhurbaşkanlığı kaynakları #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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