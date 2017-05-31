Şırnak, Uludere Şenoba bölgesi yakınlarında bir helikopterimiz düştüğü öğrenildi.

Şırnak, Uludere Şenoba bölgesi yakınlarında bir helikopterimiz düştüğü öğrenildi. Olay yerine helikopterler ve zırhlı araçlarla çok sayıda asker ile ambulans sevk edilirken, şehitlerin olduğu öğrenildi. Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Şırnak'a gidiyor.



TSK'dan açıklama

31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir.

Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesiyle ilgili olarak yetkililerden bilgi aldığı bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde bir askeri helikopterin düştüğüne ilişkin ilk bilginin, Beştepe’de MGK Toplantısının ardından MGK üyelerine verilen iftar esnasında ulaştığını açıkladı. Helikopterin yüksek gerilim hattına takılarak düşmesiyle meydana gelen elim kazada can kayıpları da olmasından derin üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şehit askerlere Allah’tan rahmet temennisi eşliğinde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a başsağlığı dileklerini de ilettiği kaydedildi.



Şırnak Valiliği'nden açıklama

İlimiz Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan coogeer tipi helikopterimiz kalktıktan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılması sonucu düşmüştür.Olay yerine kurtarma ekiplerimiz intikal etmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





Hükümetten düşen helikopterle ilgili ilk açıklama

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Twitter üzerinden yaptığı açıklamada; Şırnak'tan acı bir kaza haberi, yine yüreğimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun..." ifadelerini kullandı.