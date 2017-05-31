Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.



Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkan, içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucu kaza kırıma uğradı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar da kazanın ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.



Öte yandan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, olayla ilgili incelemenin devam ettiği, kazada helikopterde bulunan personelin şehit olduğu açıklanmıştı.