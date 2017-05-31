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Şırnak'ta helikopter düştü: Şimşek ve Soylu Şırnak'a gitti

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve İçişleri Bakanı Soylu, bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti

Şırnak'ta helikopter düştü: Şimşek ve Soylu Şırnak'a gitti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.

Genelkurmay Başkanlığından, Şırnak/Şenoba tugay komutanlığından kalkan, içinde 13 personelin bulunduğu AS 532 Cougar tipi helikopterin, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55'te kaza kırıma uğradığı açıklanmıştı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek ve İçişleri Bakanı Soylu, askeri helikopterin düşmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Şırnak'a gitti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şırnakta düşen askeri helikopter #şırnak #Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve İçişleri Bakanı Süleyman SoyluBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
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