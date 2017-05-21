"Bütün hakim ve savcılar incelendi"
CHP'den Fikri Sağlar kararı
CHP'den Fikri Sağlar kararı
FETÖ'nün TSK'daki
FETÖ'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına operasyon
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı
Ünlü isim hastaneye kaldırıldı

Şırnak'ta terör operasyonu

Namaz Dağı bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak'ta, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Namaz Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah, 12 roket atar mühimmatı ve sevk fişeği, 10 el bombası ile 790 fişek ele geçirildi.

Bölgedeki operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #örgüt #pkk #bölge #namaz dağı #terör operasyonu #terör #şırnak
banner863
Önceki Haber
Kocaeli Fuarı, 51'inci kez açıldı
Sonraki Haber
FETÖ şüphelileri sınırda yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.