Namaz Dağı bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince Namaz Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait uzun namlulu silah, 12 roket atar mühimmatı ve sevk fişeği, 10 el bombası ile 790 fişek ele geçirildi.



Bölgedeki operasyon sürüyor.