Şırnak'ta "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yüreğiz'' yürüyüşü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yüreğiz Yürüyüşü"ne ellerinde Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK ve insan yaşamını hiçe sayan saldırılarını kınadı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "Teröre Karşı Tek Ses, Tek Yüreğiz Yürüyüşü"ne ellerinde Türk bayrakları ile katılan vatandaşlar, terör örgütü PKK ve insan yaşamını hiçe sayan saldırılarını kınadı.Memur-Sen Şırnak Temsilciliği öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe, Şırnak merkez ile Silopi ve İdil ilçelerinden gelen vatandaşlar da katıldı.Dicle Mahallesi'nde bulunan Sanat Sokağı'nda toplanan, aralarında çocuk, yaşlı, ve kadınların da bulunduğu vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile "Vatan sana canım feda", "Polise, askere uzanan eller kırılsın", "Türk-Kürt kardeştir, PKK kalleştir" sloganlarını attı.Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından vatandaşlar adına açıklama yapan Büro Memur-Sen Şırnak İl Temsilcisi Mehmet Akdeniz, Şırnak ve ilçelerindeki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşların teröre tepki göstermek için Cizre'de toplandığını söyledi."Türkiye'de huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olmasından rahatsız olan odaklar tarafından Kayseri ve İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." diyen Akdeniz, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilediklerini belirtti.Türkiye'de Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz herkesin bir ve beraber olduğunu vurgulayan Mehmet Akdeniz, şöyle devam etti:''Bu kardeşliği parçalamak isteyen PKK terör örgütü, işine, okuluna giden masun insanlarımıza, hafta sonu izne çıkan askerlerimize saldırmıştır. Terör örgütlerinin hedefi milletimizi ve dinimizi yok etmektir. Bu anlamda tüm terör örgütlerini lanetliyoruz."Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'da darbe girişiminde bulunduğunu anımsatan Akdeniz, buna karşı milletin büyük bir kardeşlik örneği sergilediğini aktardı.Mehmet Akdeniz, milletin terör örgütleri DEAŞ, FETÖ ve PKK'ya "dur" diyerek bu terör örgütlerinin ülkeyi karıştırma heveslerini kursağında bırakacağına işaret ederek, "Ülkemizi hiçbir terör örgütüne böldürtmeyiz. Tüm terör örgütlerini lanetliyor, kınıyoruz. Millet olarak birlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Acılarımızı paylaşacağız, yasımızı birlikte tutacağız. Millet olarak acımız, yasımız ve teröre karşı tavrımız ortaktır." şeklinde konuştu."Çanakkale ruhunu bir kez daha dirilterek, toplumsal gerginlik, ötekileştirme, çatışma ve kutuplaştırma söylemlerinin milletimizce boşa çıkarılacağına bütün kalbimizle inanıyoruz." ifadesini kullanan Akdeniz, bu ülkenin kardeşlik iklimine katkı sağlayan Cizre ve Şırnak halkı olarak teröre, terör örgütlerine ve terör saldırılarına karşı ortak tavır sergilemeye devam edeceklerini kaydetti.Açıklamanın ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile "Hep birlikte Türkiye'yiz", "Terörü lanetliyoruz" ve "Teröre hayır" yazılı pankartlarla, "Kahrolsun PKK" sloganları eşliğinde önce Nusaybin Caddesi kavşağına, oradan da tekrar Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.Vatandaşlar burada şehitler için dua da okudu.