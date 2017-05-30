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Şırnak'taki terör operasyonu

Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 yeni mağara tespit edildi

Şırnak'taki terör operasyonu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinin Kato Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 mağarada çok sayıda silah ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığınca yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 8 yeni mağara belirlendi.

Mağaralarda yapılan aramada, 82 milimetre havan, 9 roketatar, bomba atar, doçka, 31 uzun namlulu silah, 467 roketatar mühimmatı, 20 bin biksi fişeği ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Böylece, 19 Nisan'da başlayan operasyondan bugüne kadar 719 silah, 363 bin 148 muhtelif mühimmat, 5 ton amonyum nitrat ve 75 ton yaşam malzemesi ele geçirilmiş oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #şırnak #operasyon #Kato Dağı #beytüşşebap
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