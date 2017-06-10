Şırnak ve Batman'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan 3 asker toprağa verildi. Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi ise memleketi Çorum'a gönderildi.

Şırnak ve Batman'da teröristlerin saldırısında şehit olan 3 asker toprağa verildi.



Şırnak şehitlerinden Uzman Çavuş Sefa Tiftik için Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tören düzenlendi. Uzman çavuş Tiftik 3 yıldır Şırnak'ta görev yapıyordu. Şehit Sefa Tiftik, Dudaş Köyü'nde kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.



Uzman Çavuş Tuncay Zengin'in cenazesi de Giresun'a ulaştı. Göreve yeni başlayan Zengin kılınan cenaze namazının ardından Dereli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Batman'da şehit olan Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'da memleketi Rize'de toprağa verildi.



Batman'daki saldırıda şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın yarın Çorum'da defnedilecek.



Aybüke Yalçın, 7 ay önce göreve başlamıştı. Yalçın'ın adı ilk ve son görev yeri olan Çok Programlı Lisedeki müzik atölyesinde yaşatılacak.



Çocuklara müziği sevdirmek için gittiği Batman'da terör hedefi olan Aybüke öğretmenden geriye söylediği Magusa Limanı türküsü kaldı.





ulusalkanal.com.tr