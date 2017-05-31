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Sivas Divriği'de deprem oldu

Sivas'ın Divriği ilçesinde saat 16.49'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sivas Divriği'de deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde saat 16.49'da deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

3,7 büyüklüğünde olduğu ölçülen depremle ilgili açıklama yapılmadı.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde olan depremin büyüklüğünün 3,3 olarak ölçüldüğünü belirtti. AFAD tarafından depremin derinliğinin 23,66 kilometre olduğu bilgisi verildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #sivas deprem #divriği deprem
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