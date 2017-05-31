Sivas'ın Divriği ilçesinde saat 16.49'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde saat 16.49'da deprem meydana geldi.



Depremin yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.



3,7 büyüklüğünde olduğu ölçülen depremle ilgili açıklama yapılmadı.



AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI



Başbakanlık Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Sivas'ın Divriği ilçesinde olan depremin büyüklüğünün 3,3 olarak ölçüldüğünü belirtti. AFAD tarafından depremin derinliğinin 23,66 kilometre olduğu bilgisi verildi.



ulusalkanal.com.tr