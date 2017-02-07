Sivas haberleri - TIR'la minibüs çarpıştı: 19 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde içerisinde öğretmen, öğrenci ile kamu çalışanlarını taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı. Kazada minibüsteki 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 memur ile sürücüler yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğretmen, öğrenci ve kamu çalışanlarını taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.



Salih Duman idaresindeki 76 DF 754 plakalı tır, Sivas-Kayseri karayolu Şarkışla girişindeki kavşakta, İdris Cesur'un (49) kullandığı 58 TS 450 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.



Sürücüler ile minibüsteki 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 kamu çalışanı yaralandı. Minibüste sıkışan bazı yaralılar, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.



Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazanın yaşandığı bölgede sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ve yolda buzlanma olduğu belirtildi.