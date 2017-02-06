Sivas haberleri - Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı.







Tokat istikametinden Erzincan istikametine giden Necdet Kurt yönetimindeki otobüs, Akıncılar ilçe girişinde kontrolden çıkarak devrildi.



Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.







Kazada otobüs şoförü Necdet Kurt olay yerinde yaşamını yitirirken, otobüste bulunan 36 kişi yaralandı.



ulusalkanal.com.tr