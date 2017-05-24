SİVAS'ın İmranlı İlçesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında 4 yaralıdan 61 yaşındaki Cemil Yılmaz ile 6 yaşındaki Mert Yılmaz da tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

SİVAS'ın İmranlı İlçesi'nde dün meydana gelen trafik kazasında 4 yaralıdan 61 yaşındaki Cemil Yılmaz ile 6 yaşındaki Mert Yılmaz da tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi.



Kaza, dün saat 11.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu İmranlı İlçesi girişinde meydana geldi. Kemal Yılmaz yönetimindeki 06 AAY 421 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Kemal Yılmaz ile Hanım Yılmaz olay yerinde öldü. Otomobilde sıkışan Cemil Yılmaz, Süleyman Yılmaz, Mert Yılmaz ve Necmiye Yılmaz ise İmranlı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı.



Yaralılardan Cemil Yılmaz ile Mert Yılmaz da bugün tedavi gördükleri Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada ölen 4 kişinin cenazeleri, hastanenin morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Yaralılar Süleyman Yılmaz ve Necmiye Yılmaz'ın tedavileri ise sürüyor.