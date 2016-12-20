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Sivas Valiliği'nden canlı bomba açıklaması

Sivas'ta canlı bomba olduğuna yapılan haberler ve konu ile ilgili yayılan ses kaydı üzerine valilik açıklama yaptı.

Sivas Valiliği'nden canlı bomba açıklaması

Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve internet sitelerinde Sivas'ta canlı bomba olduğuna dair birtakım haberlerin alındığı anlaşılmış olup, konu ile ilgili ses kaydının sosyal medya hızlı bir şekilde yayıldığı görülmüştür." denildi.

Açıklamada İl Emniyet Müdürlüğüne ve diğer güvenlik kuvvetlerine böyle bir haberin ulaşmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Konunun tamamen psikolojik bir hareket olduğu değerlendirilmekte ve halkımız üzerinde korku ve panik havası yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu tür sosyal medya aracılığı ile yayınlanan haberlere itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın şüpheli bir durumla karşılaştıklarında güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmaları, halkı korku ve paniğe sevk edenlerle ilgili yasal işlem başlatılacağı, kamuoyuna saygıyla duyurulur." 


Kaynak: İHA
Etiketler; #Sivas Valiliği #canlı bomba
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