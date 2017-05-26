BATMAN'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristler, yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

0 0 0 0

Olay, bugün akşam saatlerinde Kozluk İlçesi'ne bağlı Yedibölük ve Bölükkonak köylerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, karakola malzeme taşıyan sivil aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada, araçta bulunan 36 yaşındaki İdris Yüksel öldü, 45 yaşındaki İlyas Çetinbaş ise ağır yaralandı.



Saldırının ardından olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İlyas Çetinbaş, ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İdris Yüksel'in cesedi de aynı hastanenin morguna kondu.



Patlamanın ardından Kozluk İlçesi'nde toplanan bir grup vatandaş, olay bölgesine yakın bir noktaya gelerek yaşananları öğrenmeye çalıştı.



Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Kaynak: