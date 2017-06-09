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SMA hastası çocuğunu kaybeden aile ikinci acı istemiyor

Adana'da 1 yıl önce 4 yaşındaki çocuklarını SMA hastalığından kaybeden Diricin ailesi; 6 aylık bebeklerinde de aynı hastalık çıkınca bir yıkım daha yaşadı. "İkinci evlet acısı yaşamak istemiyoruz" diyen Dirici ailesi acilen ilaçların karşılanmasını istiyor.

6 Aylık Abdülkadir bebeğe SMA tanısı konuldu. 2011’de evlenen Ahmet ve Nurcan Dirican çifti  Abdülkadir'in hastalığı ile ikinci bir yıkım yaşadı.

Dirici ailesi 1 yıl önce 4 yaşındaki Ramazan adını verdikleri çocuklarını kaybetti. Abdülkadir'e de aynı abisi gibi ’gevşek bebek sendromu’ olarak bilinen ve bir tür kas hastalığı olan SMA Tip 1 tanısı konuldu.

Acılı baba çocuğunu yaşatmak için elinden geleni yapıyor. 

Sağlık Bakanlığının 4 dozu onayladığını fakat SSK’nın bunun ödemediğini belirten Baba ilacın temin edilmesini istiyor.

Ahmet Dirican, bazı basın kuruluşlarının kendilerini para yardımı isteyen aile olarak göstermesine de tepkili.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #SMA #adana #diricin
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