İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Terör örgütüne yönelik operasyonlarda 48 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ ile irtibatlı 50, FETÖ ile bağlantısı bulunan 920 kişi gözaltına alındı.

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