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Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Terör örgütüne yönelik operasyonlarda 48 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ ile irtibatlı 50, FETÖ ile bağlantısı bulunan 920 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada 48 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı.

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda 48 terörist etkisiz hale getirildi. IŞİD ile irtibatlı 50, FETÖ ile bağlantısı bulunan 920 kişi gözaltına alındı. 

 

Etiketler; #içişleri bakanlığı #terörle mücadele
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