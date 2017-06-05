İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı.
Terör örgütüne yönelik operasyonlarda 48 terörist etkisiz hale getirildi. IŞİD ile irtibatlı 50, FETÖ ile bağlantısı bulunan 920 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Terör örgütüne yönelik operasyonlarda 48 terörist etkisiz hale getirildi. DEAŞ ile irtibatlı 50, FETÖ ile bağlantısı bulunan 920 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı, son bir haftalık terörle mücadele bilançosunu açıkladı.