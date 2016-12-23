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Son dakika: Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü

Son dakika: Berlin'deki TIR saldırısının şüphelisi öldürüldü
Almanya'da Noel pazarına TIR'la girerek 12 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan şüphelinin İtalya'da vurularak öldürüldüğü açıklandı.


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