Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyalarını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı.
Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıkladı.
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'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki tahliye oluyor
Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyalarını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı.