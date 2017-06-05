Deniz Seki hakkında son dakika açıklaması
Deniz Seki hakkında son dakika açıklaması
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Son dakika: Çok kritik gelişme!
Son dakika: Çok kritik gelişme!

Son dakika: Deniz Seki tahliye oluyor

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Deniz Seki tahliye oluyor

Son dakika: Deniz Seki tahliye oluyor

Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki ve nişanlısı Faruk Salman, 46 yaşındaki şarkıcının özel eşyalarını kolilerle cezaevinden dışarı çıkardı.

Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya, tahliye için adliyeden gelecek evrakları beklediklerini açıkladı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #deniz seki #tahliye
banner863
Önceki Haber
Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İncirlik açıklaması
Sonraki Haber
Ömrü biten cep telefonları 'altın' değerinde
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.