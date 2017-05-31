Güney Kore şokta
Güney Kore şokta
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Başsavcılıktan flaş Van Persie kararı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Fransa Açık'ta şüpheli çanta alarmı
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar
Kandil ve Lice kırsalına hava harekatı! İşte o anlar

Son dakika: Diyarbakır'da çatışma: Üç askerimiz şehit

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, biri yaralı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika: Diyarbakır'da çatışma: Üç askerimiz şehit

Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede PKK'lı teröristlere yönelik yürütülen operasyonda 3 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı, biri yaralı 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6 ilçedeki 104 kırsal mahallede 10 bin 73 güvenlik personelinin katılımıyla başlatılan Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu devam ediyor. 

Operasyonda teröristlerle güvenlik güçleri arasında sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 5 asker yaralandı.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 asker müdahaleye rağmen şehit düştü.

Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 1 terörist yaralı ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörle mücadele #pkk #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
Son dakika: FETÖ’nün gizli alfabesi ortaya çıktı
Sonraki Haber
Mehmet Ekici serbest kalıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.