Terör örgütü IŞİD'in üst yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında.

Terör örgütü IŞİD'in üst yöneticilerinden olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yeniden gözaltında.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Sakarya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticisi olduğu değerlendirilen Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayancuk yakalandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Halis Bayancuk'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda Bayancuk, gözaltına alındı.



"TÜRKİYE'DEKİ LİDERLİKLERİNİ YAPIYOR"



IŞİD'in Türkiye'deki destekçi ve sempatizanlarının liderliğini yaptığı belirlenen Ebu Hanzala kod adlı Bayancuk'un Sakarya TEM ekiplerince Sakarya'ya getirileceği öğrenildi./Hürriyet