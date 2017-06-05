Deniz Seki hakkında son dakika açıklaması
Deniz Seki hakkında son dakika açıklaması
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Seyhan Belediyesi'nin ilginç twitine çarpıcı yanıtlar
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Fenerbahçe transferi az önce açıkladı
Son dakika: Çok kritik gelişme!
Son dakika: Çok kritik gelişme!

Son dakika haberi: İzmir'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İzmir’de, IŞİD terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1’i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda yakalandı. Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi: İzmir'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İzmir’de, IŞİD terör örgütünün düzenleyeceği eylemler için keşif yapan 1’i Afganistan uyruklu 2 örgüt üyesi, İzmir Şehirlerarası Otogarı’nda yakalandı. Örgüt üyesi zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin İzmir Şehirlerarası Otogarı'nda ortaklaşa yaptığı uygulamalar sırasında, durumlarından şüphelenilen 2 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

 

Etiketler; #izmir #ışid #otogar #Afganistan
banner863
Önceki Haber
Muğla merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu
Sonraki Haber
Sivas'ta öğretmenden öğrencilere sıra dayağı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.