Son Dakika haberleri- 686 nolu yeni KHK yayımlandı (Son KHK)

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 686 numaralı yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yargıtay ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden çıkarılan ve göreve iade edilenlerin listesi yer alıyor. Yeni kararnameye göre çeşitli kurumlar için önemli kararlar alındı. Bu bağlamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan 417 kişi görevlerinden atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı için alınan karar kapsamında 2 bin 585 kişi memuriyetten atılırken, Yargıtay'dan da 10 kişi görevden atıldı. TRT bünyesinden 80 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 49 kişi, Ekonomi Bakanlığı'ndan 15 kişi meslekten çıkarıldı. 686 NO'lu KHK ile kamu görevinden çıkarılanların, kamu görevine iade edilenlerin, öğrencilik statüsü geri verilenlerin ve tedbir uygulanan emniyet mensuplarının tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 686 numaralı yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı.



Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yargıtay ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden çıkarılan ve göreve iade edilenlerin listesi yer alıyor.



Yeni kararnameye göre çeşitli kurumlar için önemli kararlar alındı.



Bu bağlamda, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 893 kişi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çalışan 417 kişi görevlerinden atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı için alınan karar kapsamında 2 bin 585 kişi memuriyetten atılırken, Yargıtay'dan da 10 kişi görevden atıldı. TRT bünyesinden 80 kişi, İçişleri Bakanlığı'ndan 49 kişi, Ekonomi Bakanlığı'ndan 15 kişi meslekten çıkarıldı



KHK'DA TRT KARARI



Bu arada TRT'den de 80 kişi atıldı.



686 NO'lu KHK ile kamu görevinden çıkarılanların, kamu görevine iade edilenlerin, öğrencilik statüsü geri verilenlerin ve tedbir uygulanan emniyet mensuplarının tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



İşte 686 sayılı KHK'nın tamamı:



Karar Sayısı: KHK/686



Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 2/1/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.



Kamu personeline ilişkin tedbirler



MADDE 1 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.



(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında bakanlıkları ve kurumlarınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.



(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

İade hükümleri



MADDE 2 – (1) Ekli (2) sayılı listede yer alan kamu görevlileri, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır.



(2) İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, birinci fıkrada belirtilen kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılır. Söz konusu personelden bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yürütülür.



(3) Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnameler gereği öğrencilikle ilişikleri kesilmiş olanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (3) sayılı listede yer alanlar, ilgili kanun hükmünde kararnamenin eki listelerin ilgili sıralarından çıkarılmıştır. İlgili kanun hükmünde kararname hükümleri, bu kişiler bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgili kanun hükmünde kararnamenin yayımı tarihinden itibaren ortadan kalkmış sayılır.



Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler



MADDE 3 – (1) 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 55 inci maddesinin ondokuzuncu ve yirminci fıkraları ile geçici 27 nci maddesi uyarınca resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan ve ekli (4) sayılı listede yer alanların rütbeleri alınır. Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar.



Muvazaalı devir işlemleri



MADDE 4 – (1) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca kayyım atanan şirketlerde ortaklık pay ve haklarına ilişkin olarak soruşturmanın başladığı tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar şirket ortakları tarafından yapılmış olan devir ve temlik işlemleri muvazaalı kabul edilerek geçersiz sayılır ve ticaret sicilinden resen terkin edilir.



Yürürlük



MADDE 5 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



Yürütme



MADDE 6 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.



İŞTE TAM LİSTE



686 NO'LU KHK İLE KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILANLAR



686 NO'LU KHK İLE KAMU GÖREVİNE İADE EDİLENLER



686 NO'LU KHK İLE ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ GERİ VERİLENLER



686 NO'LU KHK İLE TEDBİR UYGULANAN EMEKLİ EMNİYET MENSUPLARI



ulusalkanal.com.tr