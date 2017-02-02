Son dakika haberleri - Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanlığına gönderildi

TBMM Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Teklifi bugün Cumhurbaşkanı'na gönderebilirim" demişti. Teklif, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

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