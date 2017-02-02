Son dakika haberleri - Anayasa değişiklik teklifi, Cumhurbaşkanlığına gönderildi

TBMM Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Teklifi bugün Cumhurbaşkanı'na gönderebilirim" demişti.
TEKLİF, CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
TBMM'de oylanarak kabul edilen anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
ulusalkanal.com.tr
TBMM Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Teklifi bugün Cumhurbaşkanı'na gönderebilirim" demişti. Teklif, Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.
TBMM Başkanvekili ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, anayasa değişiklik teklifiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Teklifi bugün Cumhurbaşkanı'na gönderebilirim" demişti.