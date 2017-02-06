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Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli operasyon: Gözaltı listesinde muvazzaf askerler de var

Balıkesir polisi terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyon başlattı. 12 ilde başlatılan operasyonda aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 32 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Son dakika haberleri: Balıkesir merkezli operasyon: Gözaltı listesinde muvazzaf askerler de var

Emniyet yetkilileri şu dakikaya kadar 24 kişinin gözaltına alındığını söylediler. Hakkında gözaltı kararı verilenlerin ev ve işyerlerinde başlatılan aramalar devam ediyor./Hürriyet

Etiketler; #izmir #Balıkesir #fetö operasyonu
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