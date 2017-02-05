Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında. Akar, Kilis harekat merkezini ziyaret ediyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi̇ Akar, Gazi̇antep ve Ki̇li̇s’teki birliklerde denetleme ve zi̇yaretlerde bulundu.
Orgeneral Akar'ın bölgedeki̇ i̇nceleme ve denetlemeleri̇ sürüyor.
ulusalkanal.com.tr
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında. Akar, Kilis harekat merkezini ziyaret ediyor.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında. Akar, Kilis harekat merkezini ziyaret ediyor.