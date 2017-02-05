Son dakika haberleri: Hulusi Akar, Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında. Akar, Kilis harekat merkezini ziyaret ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırında. Akar, Kilis harekat merkezini ziyaret ediyor.



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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi̇ Akar, Gazi̇antep ve Ki̇li̇s’teki birliklerde denetleme ve zi̇yaretlerde bulundu.



Orgeneral Akar'ın bölgedeki̇ i̇nceleme ve denetlemeleri̇ sürüyor.





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