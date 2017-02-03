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Son dakika haberleri: Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi

Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Son dakika haberleri: Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi

Ortaköy’deki Reina gece kulübüne terör saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Etiketler; #ortaköy #reina
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