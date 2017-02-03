Son dakika haberleri: Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi

Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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