Son dakika haberleri: Reina saldırısıyla ilgili 11 tutuklama talebi

Ortaköy’deki Reina gece kulübüne terör saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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Reina saldırısına ilişkin gözaltına alınan, aralarında saldırgan Abdulkadir Masharipov'un eşi Zarina Nurullayeva'nın da bulunduğu 11 kişi daha savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Ortaköy’deki Reina gece kulübüne terör saldırısı soruşturmasında 11 şüpheli “DEAŞ örgütü üyesi olmak” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.