TSK'dan açıklama
TSK'dan açıklama
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Son dakika haberleri - TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması yapıldı. Harekat kapsamında, 253 terör örgütü IŞİD hedefi havadan ve karadan vuruldu, 44 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri - TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması yapıldı. Harekat kapsamında, 253 terör örgütü IŞİD hedefi havadan ve karadan vuruldu, 44 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler; #tsk #Fırat Kalkanı #ışid
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