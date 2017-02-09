Son dakika haberleri - TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması: 44 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan Fırat Kalkanı açıklaması yapıldı. Harekat kapsamında, 253 terör örgütü IŞİD hedefi havadan ve karadan vuruldu, 44 IŞİD'li terörist etkisiz hale getirildi.
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