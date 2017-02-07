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Son Dakika haberleri- Yeni KHK yayımlandı

Yeni KHK ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi meslekten atıldı

Son Dakika haberleri- Yeni KHK yayımlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 893, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi meslekten atıldı.

MEB'de 2 bin 585 kişi memuriyetten atıldı.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #Yeni çıkan KHK #446 kişi #memuriyet
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