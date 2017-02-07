Son dakika: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda şoke eden olay!

15 Temmuz'dan sonra görevine geri dönen Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu’nun kullandığı Boeing 737 havadan ihbar ve kontrol uçağı Doğu, inişe geçtiği sırada arıza yaptı. İncelemede uçağın sürat sistemindeki pitot tüpünde bitki tomurcuğu bulunurken uzmanlar, bunun doğal yollardan olmasının imkansız olduğunu söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra pilotluk görevine geri dönen Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu'nun kullandığı, yaklaşık 15 uçuş personeliyle havalanan Boeing 737 Havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı 'Doğu', inişe geçtiği sırada arıza yaptı. Türkiye'nin milyar dolarlık Barış Kartalı Projesi kapsamında satın aldığı HİK uçağı, sistemlerde oluşan arıza nedeniyle inişte zorlandı. Pilotlar, uçağı piste birkaç denemeden sonra indirebildi.



KASITLI YERLEŞTİRİLMİŞ



Başarılı bir şekilde indirilen uçakta herhangi bir hasar meydana gelmedi. Uçuş sonrası yapılan incelemede, uçağın sürat sisteminde bulunan pitot tüpünün içinden bitki tomurcuğu çıktı. Konuyla ilgili havacılık uzmanları, uçağın pitot tüpüne doğal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksıza yakın bir ihtimal olduğunu, söz konusu tomurcuğun kasıtlı olarak yerleştirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Uzmanlar, “Eğer pilotlar uçağı indirmeyi başaramamış olsalardı kaza kaçınılmaz olur, uçak içindeki personeli de kaybetmiş olurduk” vurgusunu yaptı. Uzmanlar, bu arızaya rağmen uçağın inebilmesini, açık hava koşulları ve pilot başarısına bağlarken, “Eğer hava kapalı veya alet uçuş koşulları olmuş olsaydı, kaza kaçınılmazdı. Eğer bu kaza olmamışsa, hava koşulları ve pilotların yetenekleri bunda belirleyici olmuştur” diye anlattı.



SORUŞTURMA SONUCU ORTAYA ÇIKARILACAK



Olayın ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığı gerekli incelemesini yaptı. Olayda sabotaj ihtimali olup olmadığı, idari soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Hava Kuvvetleri'nde olayın FETÖ'cülerin bir sabotaj girişimi olabileceği olasılıklar arasında görülüyor. Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı maketlerinden birinin FETÖ Elebaşı Fetullah Gülen'in arkasındaki vitrinde bulunması da sabotaj iddialarını güçlendiriyor.



TOMURCUK VAKASI



Uçakta işaretli bölgede bulunan pitot tüpü, uçağın sürat sistemi dahilindeki önemli bir parça. Bu parça, özellikle çöl üzeri uçuşlarda kum fırtınası sonucu tıkanması veya aşırı soğuk havalarda, eğer ısıtıcı sistemi arızalıyla buzlanma sonucu kapanarak arıza verebiliyor. Ancak bugüne kadar bir tomurcukla kapandığı görülmüş değil. Yeni Şafak