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Son dakika: İstanbul'da polisten taksilere sıkı takip

İstanbul polisi 25 ilçede 50 noktada 300 ekibin katılımı ile taksilere yönelik denetim yaptı. Saat 14.00'da başlayan denetime 25 ilçe emniyet müdürlükleri ile özel harekat, mali suçlarla mücadele, narkotik suçlarla mücadele, önleyici hizmetler ve trafik denetleme şube müdürlüğü personelleri katıldı.

Son dakika: İstanbul'da polisten taksilere sıkı takip

İstanbul'da ticari taksilere yönelik 50 noktada 300 ekiple uygulama yapıldı.

İstanbul'un 25 İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Mali Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 50 noktada 300 ekip ile ticari taksilere yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Tarlabaşı Bulvarı Balo Sokağı başında kurulan polis kontrol noktasında ticari taksiler durdurularak detaylı aramadan geçirildi.

Kontrollerde patlayıcı bulmada kullanılan köpeklerle de arama yapıldı.

Denetimlerde, ekipler araçta bulunanların GBT'sini de (Genel Bilgi Tarama) baktı.


Kaynak: AA
Etiketler; #gbt #emniyet #polis #istanbul
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