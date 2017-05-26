Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 2011-2014 arasında dernek ve turizm şirketleriüzerinden örgütün yurt dışı kurumlarına para ve altın aktardıkları, 2003-2010 arasında ise 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 38 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüte finansal destek sağlamak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneğinin yöneticileri, aynı zamanda Nisan İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Turizm Limited Şirketi ile Boğaziçi Uluslararası İş Geliştirme ve Eğitim Danışmanlık Tanıtım Ticaret Limited Şirketinin ortakları oldukları tespit edilen şüphelilerin faaliyetlerini inceledi.



4 MİLYON LİRA VE 5 KİLO ALTIN İDDİASI...



Şüphelilerce, 2011-2014 yılları arasında, dernek üzerinden Nisan İnsan Kaynakları'na 102 havale işlemiyle toplam 4 milyon 235 bin 400 lira para transferi yapıldığı, ABD'deki bir derneğe usulsüz şekilde 5 kilo altın aktarıldığı, herhangi bir ticari işletmesi olmayan derneğin 2003-2010 yılları arasında da 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettiği belirlendi.



Soruşturma kapsamında dernek ile şirket yönetici ve ortakları olan 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine İstanbul merkezli İzmir, Hatay, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.