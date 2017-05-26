Mısır'ın Minya kentinde silahlı saldırganlar Hristiyan bir grubu taşıyan otobüse saldırı düzenledi. Saldırıda 24 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Minya kentinde silahlı saldırganlar Hristiyanları taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenledi. Dünyanın televizyonları yayınlarını kesti, uluslararası ajanslar peş peşe 'acil' kodlu haberler geçti.



Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 24 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



Ayrıntılar birazdan...