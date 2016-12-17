CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
CHP İlçe Teşkilatı'na kayyum atandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı tutuklandı
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Kremlin'den yeni 'Karlov' açıklaması
Bahçeli'den açıklama
Bahçeli'den açıklama

Sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi gözaltına alındı

Kayseri'deki terör saldırısının ardından sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi yakalandı.

Sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi gözaltına alındı
Çarşı izinine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntüde saldırıyla alay etti.

Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

İki şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA
Önceki Haber
Er Yunus Emre Duran'ın Ankara'daki babaevine acı haber ulaştı
Sonraki Haber
Er Serdar Amak'ın İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.