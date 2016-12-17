Sosyal medyada paylaştıkları videoda saldırıyla alay eden 2 kişi gözaltına alındı

Çarşı izinine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yanında patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası 2 kişi, sosyal medyada paylaştıkları görüntüde saldırıyla alay etti.
Vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.
İki şüpheli, gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA
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