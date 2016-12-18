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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından "şehit polislere hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı" öne sürülen kişinin kimliğini belirledi.

Zanlının evine baskın düzenleyen polis ekipleri, E.T’yi (39) gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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