Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından "şehit polislere hakaret ettiği ve terör propagandası yaptığı" öne sürülen kişinin kimliğini belirledi.Kaynak: AA
Zanlının evine baskın düzenleyen polis ekipleri, E.T’yi (39) gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
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