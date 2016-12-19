Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan E.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla TEM ekiplerince gözaltına alınan E.T., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan 39 yaşındaki E.T., ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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