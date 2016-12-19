Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

Zonguldak'ta sosyal medya hesabından "Şehitlere hakaret ettiği ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla TEM ekiplerince gözaltına alınan E.T., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Kaynak: İHA
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alınan 39 yaşındaki E.T., ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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