Sosyal medyadan provokatif paylaşımlara gözaltı

Malatya'da bir genç, sosyal medyadan prokovatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ş.T.S'nin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
İstanbul Üniversitesi öğrencisi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik provokatif paylaşımları dolayısıyla gözaltına alındı
Malatya'da bir genç, sosyal medyadan prokovatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.