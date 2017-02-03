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Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Adıyaman'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

Sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, sosyal medyadan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terör Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında M.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece "sosyal medyadan terör propagandası yaptığı" gerekçesiyle tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #terör #propaganda #Adıyaman
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