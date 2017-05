Köy köy geziyorlar, Vatan Partisi'nin "Ermeni soykırım" yalanına karşı yürüttüğü mücadeleyi anlatıyorlar. Iğdır kent merkezinde açılan soykırım yalanı sergisi köylere taşındı. Fotoğraf sanatçısı Alpay Tuğlu sergisini, Iğdır'lı yurttaşlara anlattı.

Önce kent merkezinde ardından Iğdır'ın köylerinde.



Vatan Partisi'nin "Ermeni Soykırım" yalanına karşı yürüttüğü mücadele fotoğrafları Iğdır'ın köylerinde sergileniyor.



İsviçre, Berlin, Fransa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkekesi'nde yürütülen mücadeleyi an be an takip eden Alpay Tuğlu'nun fotoğrafları Kuzugüden ile Koçkıran köylerinde ve Bağlar Caddesi'nde sergileniyor.



Köy kahvesi ve meydanlarda açılan sergiyi vatandaşlar büyük dikkatle izledi.



Fotoğraf Sanatçısı Alpay Tuğlu sergilediği fotoğrafları yurttaşlara tek tek anlattı.



Kamera:İlyas Gümrükçü​

