Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, gazeteye yönelik soruşturma hakkında konuştu. Almanya'da olan Akbay, "Gazeteyi kontrol altına almak istiyorlar, çünkü gazeteden korkuyorlar" dedi.

Londra'da yaşayan Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, Alman haber ajansı DPA'ya konuştu, hakkındaki ve gazeteye yönelik suçlamaları reddetti.



Gazeteye yönelik FETÖ soruşturma için "Gazeteyi kontrol altına almak istiyorlar çünkü gazeteden korkuyorlar" dedi. Akbay, FETÖ ile bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.



Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın da aralarında olduğu dört kişi hakkında "Fethullahçı Terör Örgütü adına suç işledikleri" iddiasıyla operasyon başlatılmıştı. Gazetenin internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu gözaltına alınmıştı. Akbay hakkında da gözaltı kararı bulunuyor.



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