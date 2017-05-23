Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın FETÖ evlerinde kaldığını yazan Fehmi Koru'nun tanık olarak ifadesi alındı. Koru'nun "Burak Akbay İsviçre'de bir cemaat evinde kaldı" iddialarına Burak Akbay'dan yanıt geldi. Akbay, "Sen tescilli bir kripto FETÖ'cüsün. Bunu herkes biliyor " dedi.

Fehmi Koru, Sözcü soruşturmasında tanık oldu. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çok yakın arkadaşı olan gazeteci Fehmi Koru, soruşturma savcısına ifade verdi.



Koru'ya, 24 Nisan 2010 tarihli Yeni Şafak gazetesinde "Taha Kıvanç" mahlas ismiyle kaleme aldığı ve "Burak Akbay'ın FETÖ evlerinde yetiştiği" iddiasıyla ilgili yazısı soruldu. Koru, 1990'lı yıllarda Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay'ın, oğlu hakkında kendisine söylediklerini anlattı.



FEHMİ KORU: BABASI SÖYLEDİ! "BURAK İSVİÇRE’DE CEMAATE AİT BİR EVDE YETİŞTİ"



"FEHMİ KORU TANIK OLDU: Burak Akbay'ın yine gazetecilik yapan babası Ertuğrul Akbay ile bir gezi sırasında sohbetimiz olmuştu. Ertuğrul Akbay, bana oğlu Burak'ın "İsviçre'de cemaate ait bir evde kaldığını, o sayede doğru düzgün yetiştiğini" övgü ile anlatmıştı. Yıllar sonra Burak Akbay'ın ani bir yükseliş sergileyerek Sözcü Gazetesi'ni açması bana tuhaf gelmişti. Bu yazımdan sonra Ertuğrul Akbay beni cep telefonumdan aradı. Yazıyı yazdığım için beni eleştirdi."



Fehmi Koru, iddiaları Burak Akbay'ın yalanlamadığını söyledi. Koru tanık beyanında, "Ben cemaatin hükümete sert muhalefet yapmak için bu gazeteyi kurdurmuş olabileceğini düşündüm ve bu yazıyı kaleme aldım" ifadelerini kullandı.



SÖZCÜ'DEN KORU'YA YALANLAMA



Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay, Fehmi Koru'nun iddialarına yanıt verdi. Akbay, Fehmi Koru'yu kripto FETÖ'cü olmakla suçladı. Koru'nun kendisine ve gazeteye iftira attığını söyledi.



"FEHMİ KORU KRİPTO FETÖ'CÜ: Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları, geçmişi FETÖ'nün kirli ilişkileriyle dolu ve FETÖ elebaşısı Gülen'in Türkiye'deki bir numaralı temsilcisi olan bu adamı ciddiye alıp, Sözcü ve benim hakkımda bir algı operasyonu başlatıyor. Buradan kendisine gazeteci diyen ama kim olduğu herkes tarafından bilinen Koru'ya sesleniyorum: Sen tescilli bir kripto FETÖ'cüsün. Bunu herkes biliyor."



AKBAY: "PARALELCİLER YİNE BİZİ KANDIRMIŞ" DİYECEKLER



Akbay iki gün öncede okuduğu okulları belgeleriyle açıklamıştı. Gazeteye algı operasyonu yapıldğını savunan Akbay, Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı. "Gerçekler ortaya çıktığında ‘pardon bu paralelciler yine bizi kandırmış' diyecekler" ifadelerini kullandı.



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