2016 yılında 10. Yılını büyük büyük projelerle kutlayan Türkiye Gençlik Birliği (TGB), on yıllık tarihlerini anlatan ‘Şu Çılgın Gençler’ isimli kitabını piyasaya sunmuştu. Kısa sürede bir çok kitabevinde çok satanlar listesine giren, TGB’nin 44 önderinin kaleme aldığı ve Yılmaz Özdil’in önsözünü yazdığı “Şu Çılgın Gençler” kitabı bugün Haydarpaşa Garı’nda gerçekleşen Kadıköy Kitap Günlerinde kitabın derleyicisi ve TGB’nin eski Genel Başkanı Çağdaş Cengiz ve TGB Genel Başkanı Cem Dikmen tarafından imzalandı

2016 yılında 10. Yılını büyük büyük projelerle kutlayan Türkiye Gençlik Birliği (TGB), on yıllık tarihlerini anlatan ‘Şu Çılgın Gençler’ isimli kitabını piyasaya sunmuştu.



KENDİ TARİHLERİNİ YAZDILAR



Kısa sürede bir çok kitapevinde çok satanlar listesine giren, TGB’nin 44 önderinin kaleme aldığı ve Yılmaz Özdil’in önsözünü yazdığı “Şu Çılgın Gençler” kitabı bugün Haydarpaşa Garı’nda gerçekleşen Kadıköy Kitap Günlerinde kitabın derleyicisi ve TGB’nin Eski Genel Başkanı Çağdaş Cengiz ve TGB Genel Başkanı Cem Dikmen tarafından imzalandı.



İlginin yoğun olduğu imza gününe yüzlerce yurttaş kitaplarıyla geldi.







TGB DEMİRDEN BİLEK OLDU



"Tarihimizi anlatmaya ve yazmaya devam edeceğiz." vurgusunu yapan TGB Genel Başkanı Cem Dikmen “Kurulduğumuz günden itibaren Cumhuriyet mitinglerinden Mehmetçik yürüyüşlerine, 19 Mayıslardan Ulus meydanlarına, Tekel direnişinden Silivri zindanlarında barikat yıkmaya uzanan geniş bir yelpazede mücadele ettik. Sağ-sol ayrımı yapmadan; Atatürkçü, devrimci, milliyetçi pek çok üniversiteli ve liseli genci bir çatı altında topladık. 11 yıllık pratiğimiz bize gösteriyor ki TGB demirden bilek gibi bükülmeden en cesur ve doğru eylemlerle bugünlere geldi. Mücadele tarihimizi anlattığımız bu kitap bu yüzden ciddi bir arşiv niteliğinde.Bundan sonra da tarihimizi anlatmaya ve yazmaya devam edeceğiz." dedi.



ŞU ÇILGIN GENÇLER NE ANLATIYOR ?



Şu Çılgın Gençler, TGB’nin kuruluş sürecinden Cumhuriyet mitinglerine, Mehmetçik yürüyüşlerinden TEKEL direnişine, Diyarbakır köy okulu çalışmalarından referandumda hayır cephesinin inşasına, 29 Ekimlerden Geziye, yaz kamplarından uluslararası ilişkilere kadar TGB’ye dair her şeyi içeriyor ve yakın tarihimizin özetini sunuyor.



Tamamı renkli 367 sayfadan oluşan, eylemlerden fotoğraflar ve afişlerle yakın tarihimize ışık tutan kitap,Yılmaz Özdil’in ‘Aslına bakarsanız… Önsöz değil bu. Seneler önce yazılmış, sonsöz. Nutuk'un sonsözü’ cümleleriyle başlıyor.



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