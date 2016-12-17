Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, eski Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı Suat İkan, Manisa'da yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı İkan'ın Manisa'da olduğu tespit edildi.



Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde gözaltına alınan İkan, Aydın'a getirildi.



Evde yapılan aramada bulunan dijital verilere el konuldu. AA

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