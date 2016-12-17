Suat İkan, Manisa'da yakalandı

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski Aydın Emniyet Müdür Yardımcısı İkan'ın Manisa'da olduğu tespit edildi.Kaynak: AA
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde gözaltına alınan İkan, Aydın'a getirildi.
Evde yapılan aramada bulunan dijital verilere el konuldu. AA
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