"Suikast 15 Temmuz'un intikamı"

Suriyeli generalden kritik değerlendirme

Rus Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik suikastla ilgili Suriye ordusundan emekli general Heysam Hassun'dan açıklama geldi.



"Suikast 15 Temmuz ve Halep'in intikamı"

Suriye ordusundan emekli general Heysam Hassun facebook sayfasında yaptığı arapça değerlendirmelerde kritik tespitlerde bulundu. Türkiye'ye yönelik güvensiz ülke imajı yaratılmak istendiğini belirtti: "Herhangi bir ülkede diplomatik misyonu olan kişilere yönelik suikast girişimi olursa bu o ülkeyi zor durumda bırakır." General Hassun suikastin hedefinde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yakınlaşan Türk - Rus ilişkileri ve Halep'te teröristlerin yaşadığı hezimet olduğunu vurguladı: "Rusya ve Türkiye ilişkilerini bozmak da bu katliamın hedefleri arasındadır. Askeri darbede Rusya Erdoğan'ın yanında durarak darbenin etkisiz hale getirilmesine destek olduğu için Rusya'dan intikam almak motivasyonuyla bu suikast gerçekleştirildi." General Hassun ayrıca katilin suikast esnasında sarf ettiği sözlerin gerçek amacı gizleme hedefi taşıdığını belirtti: "Katil, katliamı gerçekleştirdikten sonra söylediği sözlerle suikastın gerçek sebebini kamufüle etti. Diğer yandan katilin dediği gibi Halep'teki yenilginin intikamıydı. Rusya'nın bu olaya reaksiyonunun, Türkiye'yi suikast nedeniyle ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle eleştirmenin ötesine geçen, suçlayan bir pozisyonda olacağını düşünmüyorum."



Mehmet Kıvanç / Şam

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