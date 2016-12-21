Suikast sonucu hayatını kaybeden Karlov'un son mesajı ortaya çıktı

'Rusya olarak Türkiye ile her anlamda ikili ve uluslararası platformlarda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hem Kazakistan hem de Çin, Türkiye'yi ŞİÖ üyesi olarak görmek istediklerini belirtiyorlar. Her şey tamamen Ankara'nın kararına bağlıdır'

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, öldürülmeden 13 gün önce Aydınlık'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) ilişkin çıkarmaya hazırlandığı özel ek için açıklamalarda bulunmuştu. Ekimizin yayına hazırlandığı sırada Ankara'dan kötü haber geldi. Karlov'un Aydınlık'tan verdiği son mesaj, onun hedef alınmasını da anlamlı kılan büyük bölgesel siyasal gelişmelerin şifrelerini de barındırıyor.



Karlov'un ölmeden önce Türkiye'ye verdiği son mesajda, “ŞİÖ, bölgesel ve uluslararası güvenliği sağlama mekanizması olarak kuruldu. Son yıllarda örgüt uluslararası platformda ciddi bir ağırlık kazandı, bölgede cereyan eden süreçlere etkisi arttı. Faaliyet alanını önemli ölçüde genişleten teşkilat, ticaret, ekonomi, enerji, maliye, ulaştırma alanlarında da faaliyet göstermektedir. Kültürel, insani boyutu da mevcut” ifadelerini kullandı.









"DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 45’İ"



ŞİÖ’nün başarısının, çalışmaların hak eşitliği, karşılıklı güven ve karşılıklı çıkar temelinde sürdürülmesinden kaynaklandığını vurgulayan Karlov, “Örgüt bünyesinde 18 devlet faaliyet gösteriyor. 6 kurucu üye (Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan), 6 gözlemci (Hindistan, Pakistan, İran, Afganistan, Beyaz Rusya ve Moğolistan) ve 6 diyalog partneri (Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Sri Lanka). Bu ülkelerin toplam GSMH'si global gayrı safi hasılanın yüzde 16’sını, toplam nüfusu da dünya nüfusunun yüzde 45’ini oluşturuyor” dedi.



"TÜRKİYE’Yİ ŞİÖ’DE GÖRMEK İSTİYORUZ"



Hindistan ve Pakistan’ın ŞİO’ye tam üyelik sürecinin son aşamasına girdiğini kaydeden Karlov şunları söyledi:







“2005 yılından itibaren İran gözlemci olarak örgütün çalışmalarında etkin bir şekilde faaliyet gösteriyor. İran nükleer sorunu çözülüp Birleşmiş Milletlerin yaptırımlarının kaldırılmasından sonra Tahran’nın üyelik başvurusu önünde pürüzün kalmadığını düşünüyoruz. Geçen sene Afganistan, tam üyeliğe başvurmasıyla da üye adayı oldu.

Türkiye, örgütün diyalog partneridir. Türkiye statüsünü değiştirmek ve tam üyelik sürecini başlatmak istediğinde, üye olduğunda, örgütün yürüttüğü ortak çalışmalarda çok daha etkin bir rol alabilecektir.



Rusya olarak Türkiye ile her anlamda ikili ve uluslararası platformlarda her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Hem Kazakistan'ın, hem de Çin'in beyanatlarına bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti'ni ŞİÖ üyesi olarak görmek istediklerini belirtiyorlar. Her şey tamamen Ankara'nın kararına bağlıdır.”



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'EŞİYLE BİRLİKTE KORUMASIZ GELİRDİ'



RUSYA Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı suikast sonucu öldürülmesinin ardından büyükelçilik önündeki güvenlik tedbirleri artırılırken mahalledeki 2 yıllık berberi büyükelçi Karlov'u anlattı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne yaklaşık 200 metre mesafede aynı sokakta hizmet veren Ünsa Berber Salonu'nun sahibi Alper Kocaoğlu, büyükelçi Karlov'un 2 yıldır kendisine tıraş olmaya yakın koruma almadan eşi Marina Karlov ile birlikte geldiğini söyledi. Berber Kocaoğlu, "Andrey bey, çok sakin bir kişiliğe sahipti, Türkçe bilmediği için daha çok eşiyle sohbet ederdik. Eşi Marina hanımda konuştuklarımızı Rusça'ya çevirir konuşurduk. Olayı duyduğum anda şok oldum ve çok üzüldüm" diye konuştu.



Olayın ardından polis Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu Çankaya İlçesi Ayrancı semti Karyağdı Sokak'taki büyükelçilik önünde yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Karyağdı Sokağı girişli çıkışlı barikatlarla kapatan polis, aynı sokak üzerinde evi olan vatandaşları da evlerine polis kontrolünde gönderiyor.



İsmet Özçelik/Aydınlık