Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın keşif görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın, büyükelçinin katılacağı programdan nasıl haberdar olduğu konusu gizemini korurken,



Milliyet, suikastten 3 gün önce, 16 Aralık'ta, söz konusu serginin açıldığı tarihte çekilen yeni bir görüntüye ulaştı.









Söz konusu görüntüde, suikastten 3 gün önce keşif amaçlı olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldiği belirtilen Altıntaş'ın yer aldığı öne sürülüyor. Görüntüde, serginin bulunduğu salondan merdivenlere doğru açılan koridorda Altıntaş olduğu belirtilen kişi görülüyor. Görüntülerden, Altıntaş olduğu belirtilen kişinin, 19 Aralık'taki suikast sırasında Altıntaş'ın giyindiği gibi beyaz gömlek ve siyah kravat taktığı ancak üzerinde trençkot benzeri bir ceketin bulunduğu anlaşılıyor.



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