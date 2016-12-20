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Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detay

Ankara'da Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'la ilgili yeni detay

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın rapor alarak işe gitmediği belirlendi.

Altıntaş'ın saldırının meydana geldiği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin hemen arka bitişiğinde bulunan bir otele yerleştiği, otel odasında suikast planı yaptığı değerlendiriliyor.

Altıntaş’ın, akşam saatlerinde kaldığı otelde traş olup, takım elbise giyip kravat taktıktan sonra yaya olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne geçtiği öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Mevlüt Mert Altıntaş karlov #rusya türkiye #ankara #Çağdaş Sanatlar Merkezi #rusya büyükelçi suikastı
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