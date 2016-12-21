Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, saldırıya 214 NO’lu odada hazırlandı

Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın yaşadığı evini 6 ay önce 3 polis memuruna eşyalarıyla devrettiği, son olarak avukat Serkan Ö.’yle Keçiören’de bir evde kaldığı öğrenildi. Altıntaş’ın saldırıdan önce neden gidip bir otelde kaldığı ise gizemini koruyor.

Saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş’ın, olay yerine yürüme mesafesindeki otelin 214 numaralı odasını 14 Aralık’ta rezerve ettiği öğrenildi. Bu tarih, Altıntaş’ın, Karlov’un 19 Aralık’ta sergiye katılacağını önceden öğrendiğini ortaya koydu



Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bir başka etkinliğe katılarak keşif yapan Altıntaş’ın neden canlı yakalanmadığı da tartışıldı. Altıntaş’ın tabancasındaki şarjörle birlikte iki şarjör mermisi daha olduğu bildirildi



Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u öldüren 2.5 yıllık polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş’la ilgili soru işaretleri aydınlanmaya başlıyor. Alınan bilgiye göre Altıntaş, Çağdaş Sanatlar Merkezi’ne çok yakın mesafede bulunan oteli 14 Aralık’ta telefonla arayarak eylem günü için rezervasyon yaptırdı.



Altıntaş’ın rezervasyondan bir gün sonra 15 Aralık’ta Keçiören’den taksiyle ÇSM’nin hemen yanındaki Ankara Sanayi Odası’nın önüne geldiği, daha sonra da Çankaya fotoğrafları sergisini gezdiği, polis kimliğiyle içeriye rahatça girip giremeyeceğini kontrol edip keşif yaptığı bildirildi.



EVİNDEN OTELE GELDİ



Altıntaş’ın saldırıyı gerçekleştirdiği 19 Aralık’ta nöbet istirahat izninde olduğu, 11.45 sıralarında Keçiören Kalaba’daki adresine bir taksi istediği öğrenildi. Altıntaş, taksiciden rezervasyon yaptırdığı otele gitmeyi istedi. Taksici, otele doğru yanaşırken Altıntaş taksiciye biraz daha aşağı taraftaki, “Ankara Sanayi Odası önünde inmek istiyorum” dedi. Daha sonrasında 32 TL tutan ödeme tutarına karşın 35 TL veren Altıntaş, paranın üzerini istemeyerek otele giriş yapacağını söyledi. Altıntaş’ın yanında küçük bir valizle takım elbisesi bulunduğu öğrenildi.



Üzerinde kot pantalon ve mont bulunan Altıntaş, otele giderek 214 numaralı odaya yerleşti. Otel odasında üzerini değiştirerek saldırıya hazırlanan Altıntaş, daha sonra ÇSM’ye gitti. Kapıdaki X-ray cihazını kullanmayan Altıntaş, kendisini uyaran görevlilere polis kimliğini gösterip içeriye girdi. Olayın ardından polis tarafından arama yapılan Altıntaş’ın kaldığı otel odası mühürlendi.



Altıntaş’ın, 19 Aralık sabahı otele gelmeden önce giydiği takım elbiseyi satın aldığı öğrenildi. Otel odasında yapılan aramada Altıntaş’ın cihatla ilgili yazdığı el yazısı bazı notları ile El Kaide ve cihat fikri ile ilişkili kitaplar bulundu. Altıntaş’ın evinde yapılan aramada da FETÖ ve El Kaide’ye ilişkin kitaplar bulundu.



ÜÇ ŞARJÖRÜ VARDI



Milliyet'in haberine göre, Altıntaş, salona girdikten sonra Karlov’un konuşmasını bekledi. Koruma sanılan Altıntaş, Karlov kürsüye geldiğinde de tam arkasına geçti. Saldırının gerçekleştiği 19.05 sıralarında, silahını ilk çektiğinde dokuz el ateş etti. Karlov’u sırtından vurup yere düştükten sonra bedenine ateş eden Altıntaş, daha sonra havaya ateş açtı. Altıntaş, bu sırada Arapça, “Beni buradan ancak ölüm alır” dedi. Salondakilere dışarı çıkma izni veren Altıntaş, “Beni buradan ancak ölüm alır” diye bağırdı. Altıntaş saldırı sırasında NATO standartlarında 9x19 kalibre, şarjör kapasitesi 15+1, 18+1, 20+1 olarak değişen Canik marka beylik silahını kullandı. Altıntaş’ın tabancasındaki şarjörle birlikte iki şarjör mermisi olduğu belirtildi. Jonh F. Kennedy Caddesi’nde görevli trafik polislerinin ilk müdahaleyi yaptığı olayda Altıntaş, “teslim ol” çağrısına “Buradan sağ çıkmam” karşılığını verdi. Olayın ardından yaşanan çatışmada Altıntaş, etkisiz hale getirildi. Altıntaş’ın sağ ele geçirilmesi, saldırganın bağlantılarını daha kısa zamanda aydınlatabilecekti. Operasyonu ÇSM’nin önünde takip eden İçişleri Bakanı Soylu’nun da bu durumu polis amirlerine sorduğu öğrenildi. Operasyonu, iki özel harekât polisinin gerçekleştirdiği bildirildi.



KORUMA TALEBİNDE BULUNMAMIŞ



Ankara’da sergide uğradığı suikast sonucu vefat eden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, etkinliklere yakın koruma almadan katılıyordu. Ankara’da büyükelçilerin korunmasında standart bir uygulama bulunmuyor. Büyükelçiliklerin çevresi, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü tarafından korunuyor. Ancak bu koruma her büyükelçilik için yapılmıyor. Yakın koruma ise ülkenin büyükelçisinin talebi durumunda sağlanıyor. ABD ile İsrail büyükelçiliklerinin korunmasında sıkı güvenlik önlemi uygulanıyor.



BERBERE EŞİYLE GİTMİŞ



MOSSAD korumaları, İsrail büyükelçisini katıldığı her etkinlikte yakından koruyor. ABD Büyükelçisi’nin korumasında, Amerikalı korumalar ile Türk vatandaşı elçilik personeli uzman korumalar görev yapıyor. Suikast sonucu vefat eden Karlov’un ayrıca Türkiye’den koruma talebinde bulunmadığı da belirtildi. Karlov’un kendisini traş eden berberi Alper Kocaoğlu, Karlov’un 2 yıldır kendisine tıraş olmaya yakın koruma almadan eşi Marina Karlov ile birlikte rahat bir şekilde gelip gittiğini söyledi.



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