Suikastçının telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildi

Rus Büyükelçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş ve bağlantılarıyla ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. İzmir Bıca'daki ışıkevlerinde toplantılara katıldığı belirtilen saldırganın cep telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildi. Uzmanlar tarafından incelenen şifrelerin bağlantıları ortaya çıkarmak için önemli ipuçları verebileceği belirtiliyor. Suikastle ilgili şu ana kadar 13 kişi de gözaltına alındı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikasti mercek altında. Soruşturma ile ilgili görevlendirilen 120 kişilik ekip, Rusya'dan gelen 18 kişilik heyetke birlikte çalışmaları sürdürüyor. Suikastin perde arkasıyla ilgili ipuçları verebilecek önemli bulgulara ulaşıldı.



İddialara göre İzmir Buca'daki Işık evlerinde kalan saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunda 4 ayrı şifre tespit edildi. Uzmanlar şifreleri incelemeye aldı.



Saldırganın emniyetteki FETÖ mensuplarının desteğiyle teşkilata girdiği, polis olmak için referans olarak yazdığı 2 üst düzey emniyetçinin de FETÖ'den ihraç edilenler arasında olduğu belirtildi.



Saldırganın olay günü, Yenimahalle Onkoloji Hastanesinden karın ağrısı şikayetiyle rapor aldığı, raporu veren doktorun eniştesinin de 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyetten ihraç edilen bir komiser olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili dikkat çeken ayrıntılardan bir diğeri de saldırganın gözaltına alınan dayısı ile ilgili. Altıntaş’ın dayısının da FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan bir dershanenin müdürü olduğu öğrenildi.



Katilin saldırı günü bir otelde kaldığı ve saldırı günü otelden çıkarak sergi salonuna gittiği ortaya çıkmıştı. Mevlüt Mert Altıntaş'ın sanat merkezine 150 metre mesafedeki otelde rezervasyonu 14 Aralık'ta telefonla yaptığı belirlendi. 19 Aralık'ta otele giden saldırganın 214 numaralı odaya yerleştiği, odasında, tıraşını olduğu, takım elbisesini giydiği ve yürüyerek sanat merkezine geçtiği belirtildi.



Görgü tanıkların ifadesine göre de saldırgan 16 Aralık'ta da sanat merkezinde keşif yaptı, sergileri gezdi.



Öte yandan soruşturma kapsamında şu ana kadar 13 kişi de gözaltına alındı. Rus Büyükelçi Karlov'un otopsisinin de Rusya'da yapılacağı öğrenildi.





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